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20:30, 27 августа 2019

Госдума в сентябре собирается рассмотреть вопрос о праздновании свержения монголо-татарского ига

О том, что на следующий месяц назначено первое чтение законопроекта об установлении новой памятной даты агентству ТАСС сказал депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Предполагается, что официально праздник будет называться «День окончания великого стояния на реке Угре». Авторы инициативы предлагают отмечать его 11-го ноября. В поддержку установления памятной даты собрано более 100 тысяч подписей. Документ одобрили РАН, Росархив, Минкультуры, Минобороны, Минфин и Минюст. Госсовет Татарстана выступил против. Депутаты республики сообщили, что направили отрицательное заключение. Парламентарии и ученые республики считают, что такая памятная дата может вызвать межнациональную рознь, ненависть и предрассудки. Некоторые депутаты назвали инициативу очередной глупостью с элементами экстремизма, — пишет газета «Коммерсантъ». Новый праздник предложили учредить власти Калужской области, как сообщалось, с целью укрепления патриотического сознания граждан.



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