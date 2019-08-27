Почти 13% россиян с онкозаболеваниями признались, что вынужденно покупали лекарства, не имеющие регистрации в России

Почти 13% россиян с онкологическим заболеваниями признались, что были вынуждены покупать лекарства, не имеющие регистрации в России. Такие данные опроса привела член Общественного совета при Минздраве Ирина Боровова. Она сослалась на исследование Ассоциации онкологических пациентов. 87% опрошенных сказали, что незарегистрированных лекарств никогда не покупали, — передает ТАСС.

В последние месяцы стало известно сразу о нескольких случаях преследования силовиками людей, которые пытаются приобрести для пациентов с тяжелыми заболеваниями лекарства через интернет.