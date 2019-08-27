В Воронеже прокурор потребовал 3 года колонии для оперативников, обвиняемых в пытках задержанных

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Сергея Локтева. Сотрудников уголовного розыска подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в конце мая по подозрению в краже телефона на вечеринке они задержали студентов и, заставляя их дать признательные показания, надевали им на голову пакеты с нашатырным спиртом. Молодых людей продержали в отделении больше шести часов. У студентов были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ссадины.