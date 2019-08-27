Экс-владельца одного из крупнейших страховщиков ОСАГО заподозрили в хищении

В отношении Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело. Бывшему владельцу страховой компании «Наско» уже предъявили обвинение, — рассказали источники РБК. В числе прочего Кондратенкова проверяют по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток. Источники говорят, что бизнесмен выехал за пределы России. Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск.