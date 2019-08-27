Верховный суд признал законным отказ Яшину, Русаковой и Янкаускасу в регистрации кандидатами в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс». На самом деле сегодняшнее решение промежуточное, речь шла о рассмотрении жалобы на бездействие ЦИК. Об этом «Эху» сказал Константин Янкаускас. Политик пояснил, что суд сейчас тянет время и решение по его делу собираются вынести только после выборов в Мосгордуму.

Как только будет получен окончательный отказ, жалобы на нарушение избирательных прав и права на судебную защиту будут отправлены в ЕСПЧ, — добавил Константин Янкаускас.