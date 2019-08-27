Россия потратит более 6-ти миллиардов рублей на проведение четырех матчей Чемпионата Европы по футболу следующего года

Это следует из документов, размещенных на сайте правительства. В проекте постановления о программе подготовки российской части турнира говорится, что затраты предварительно оцениваются в 6 миллиардов 300 миллионов рублей.

Чемпионат будет проходить в июне и июле следующего года. Матчи примут 12 городов в разных странах. В Петербурге состоятся три встречи группового этапа и четвертьфинал.