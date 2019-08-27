Столичное правительство утвердило стоимость проезда на Московских центральных диаметрах

Это новые наземные ветки метро, которые свяжут Москву с областью. Всего планируется пять линий, каждая из которых пройдет через центр. Первые две ветки от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска собираются запустить в конце этого года. Маршрут поделят на три тарифные зоны. Проезд в центральной зоне по карте «Тройка» будет стоить 38 рублей, в зоне «пригород» 45 рублей. Если пассажир будет ехать со станций, которые находятся за пределами Московского центрального диаметра, то тариф будет складываться из двух составляющих: это билет на электричку по тарифу 23 рубля за каждую зону и 45 рублей за проезд по МЦД.