Марат Медоев, фигурировавший в расследовании о похоронном бизнесе, перешел на работу в Мосэнерго

Об этом со ссылкой на источник сообщает сайт «МБХ Медиа». Согласно этим данным, Медоев стал советником управляющего директора. Источник в компании сказал сайту, что «это очень высокая должность, выше только непосредственно управляющий директор. Служебный автомобиль, очень большая зарплата и никаких обязанностей при очень широких возможностях», — добавил собеседник сайта. Источник Интерфакса, в свою очередь, сообщил, что Медоев начал работать в крупной энергетической компании и при этом остался сотрудником ФСБ.

Вчера издание РБК писало, что Медоева отправили в отставку около месяца назад. Телерадиокомпания Би-би-си сообщала, что он не уволен, а прикомандирован от ФСБ к структуре «Газпрома».

Марат Медоев был одной из центральных фигур расследования журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Корреспондент писал, что УФСБ и лично Медоев тесно связаны с начальством ГБУ «Ритуал», которое контролирует похоронный рынок столицы.