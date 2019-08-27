Мэрия Москвы подала апелляцию на решение суда, который признал незаконным отказ согласовать акцию 31-го августа

Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который признал незаконным отказ согласовать акцию протеста 31-го августа. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на зам.главы департамента региональной безопасности Василия Олейника. Заявку на проведения 31-го августа шествия за свободные выборы подавала Либертарианская партия. Чиновники отказали. Тогда организаторы обратились в суд, который частично удовлетворил иск и обязал мэрию предоставить альтернативную площадку для шествия.

Столичные власти не согласовали ни одну из заявок на акции протеста 31-го августа.