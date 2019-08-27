Дети вице-мэра Москвы Александра Горбенко владеют недвижимостью на полмиллиарда рублей, — заявили в Фонде борьбы с коррупцией. Элитную недвижимость Николай Горбенко и Анастасия Чуяшова приобрели, когда им было соответственно 29 лет и 21 год, — рассказал сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

ФБК начал публиковать расследования о недвижимости московских чиновников на фоне недопуска на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму, в числе которых оказались и сотрудники фонда Любовь Соболь и Иван Жданов.