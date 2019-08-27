В доме-интернате «Березка» в подмосковном Сергиевом Посаде скончался шестилетний мальчик, изъятый из семьи

Он страдал эпилепсией и ДЦП.

Родителям о смерти сына даже не сообщили. Отец узнал случайно, уже после похорон. Как пишет издание «Ридус» и телеграм-канал Mash, в октябре 2017 года трех детей – четырех, восьми и полутора лет изъяли из семьи Юлии Журавлевой и Владимира Сидуна, которые не состояли в зарегистрированном браке. Причиной стала сильная ссора пары. Старшего мальчика и девочку усыновили, а среднего определили в интернат. Летом прошлого года Юлию Журавлеву задержали по обвинению в педофилии. На нее, по данным «Ридуса», дал показания живший по соседству мигрант из Таджикистана. По некоторым данным, позже он признался, что оговорил женщину под давлением полиции. Сидун называет все обвинения ложью и отмечает, что они пытались вернуть детей.

Директор интерната Ирина Гусаченко рассказала изданию, что мальчика они вытягивали, как могли, два последних месяца он лежал в больнице, в том числе, в реанимации. Причиной смерти она назвала «наследственное заболевание». Гусаченко уточнила, что Сидун не был биологическим отцом ребенка, он приезжал с запахом алкоголя, опека не давала разрешения даже на посещение, а матери, якобы уже вынесли приговор — она получила 12 лет колонии.

Официального подтверждения этой информации нет. Следственный комитет намерен провести проверку.