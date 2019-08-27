Жерар Депардье получил участок земли под строительство дома под Минском

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Договор аренды рассчитан на 99 лет. Участок французскому актеру, гражданину России, выделили по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко недалеко от Заславского водохранилища, которое называют Минским морем. Согласно документам арендатор, который прописан в Саранске, должен платить около 65-ти долларов в год. Депардье станет соседом белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.