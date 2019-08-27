Сегодня ФК Краснодар постарается совершить чудо в ответном матче Лиги Чемпионов против Олимпиакоса

В первой игре в Греции российский клуб проиграл 0-4.

То, что встреча запланирована на 10 вечера – большая удача для футболистов. Играть в плюс 35 – а именно столько прогнозировали сегодня в Краснодаре в дневные часы – истинное мучение. К тому же греков такой жарой не удивить.

Что же касается спортивной составляющей, то в первом матче в Греции «Краснодар» был разгромлен. Причем, больше расстроил даже не итоговый счёт, а сама игра «быков». Российский клуб смотрелся абсолютно безнадёжно на фоне вполне средней европейской команды.

Так что сегодня наш клуб просто обязан реабилитироваться в глазах болельщиков, показать красивую атакующую игру и одержать победу. Даже если она не станет в итоге полноценным реваншем, который позволит выйти в основной раунд Лиги Чемпионов.

Как отметили в тренерском штабе Краснодара, команда готова на подвиг. К тому же, нападающий Ари уже практически восстановился после травмы. А вот появление защитника Мартыновича в сегодняшнем матче полностью исключено.

Трансляция ответной встречи Краснодара с Олимпиакосом начнется на канале МАТЧ ТВ в 22 часа.