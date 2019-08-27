Спецслужбы ФРГ исходят из того, что убийство в Берлине было совершено по заказу российских спецслужб

Спецслужбы ФРГ исходят из того, что убийство этнического чеченца из Грузии в Берлине было совершено по заказу российских спецслужб.

Гражданин Грузии был убит в пятницу двумя выстрелами в затылок. Свидетели наблюдали, как убийца приехал на велосипеде. Позднее в реке Шпре были найдены его парик и пистолет.

Личный интерес в совершении преступления у арестованного российского гражданина не просматривается, заявили представители спецслужб берлинской газете Tagesspiegel. Преступник и жертва не были знакомы. Россиянин по имени Вадим приехал в Германию незадолго до убийства.

Однако в настоящее время остается под вопросом, удастся ли когда-нибудь доказать политические мотивы преступления, считают германские спецслужбы. Федеральная прокуратура ознакомилась с делом, однако пока не переняла следствие. Подозреваемый россиянин, находящийся в СИЗО, оспорил деяние и отказался давать показания.

Жертва преступления, гражданин Грузии, пользовался двумя именами, чтобы защитить себя и свою семью от возможных нападений. Ранее на него было совершено два покушения — посредством яда и огнестрельного оружия. Погибший сотрудничал с МВД Грузии в качестве посредника при контактах с террористическими группировками. Подав прошение на убежище в ФРГ, он поселился сначала в земле Бранденбург, затем переехал в Берлин.

Ранее германская полиция зарегистрировала погибшего как потенциального террориста. Однако затем подозрение было снято.