В Подмосковье открылся международный авиационно-космический салон

В нём участвуют более восьмисот компаний из тридцати трёх стран. Как сообщил один из организаторов Владимир Советкин, мероприятие организовано при тесном сотрудничестве с Китаем.

Главным зарубежным гостем авиасалона в Жуковском стал президент Турции. Как пишут сегодня «Ведомости», для него подготовили как коммерческую, так и политическую программу. На открытии Владимир Путин сказал, что представленная на МАКСе авиатехника, безусловно, может заинтересовать турецких партнёров.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Турции.

Позже Владимир Путин сообщил, что сегодня была совершена поставка ещё одной партии комплексов С-400. Их доставили на авиабазу под Анкарой. Покупка этих ракетно-зенитных комплексов привела к обострению между Турцией и Соединёнными Штатами, которые рассчитывали на приобретение Анкарой свои комплексов Patriot, а также истребителей F-35.