Михаил Ходорковский сомневается в своей безопасности во время приезда на кинофестиваль в Венецию

В преддверии всемирно известного кинофестиваля, где будет показан фильм о Михаиле Ходорковском, бывший глава ЮКОСа дал интервью итальянской газете, в котором пообещал быть в Венеции несмотря на то, что из соображений безопасности, по его мнению, ему там находиться не стоит.

Ходорковский подтвердил, что живя в Лондоне, знает, что его жизнь подвергается постоянной опасности. Он уверен, что «Путин одобряет убийства тех, кого считает предателями, например, Литвиненко, но не дает прямых указаний на уничтожение тех, кого видит своими врагами. Иначе, замечает бизнесмен и политик, он вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня, добавляя при этом, что «все меняется».

Италия также, сказал в беседе с журналистом газеты Коррьере дела сера бывший олигарх, не раз демонстрировала, цитата, что может быть негостеприимной к врагам Путина. Комментируя информацию о глубоких связях между одним из крайне правых политических лидеров страны, Маттео Сальвинии, экс-глава ЮКОС заметил, что она заставляет усомниться в бескорыстии этих контактов. Тем более, если учитывать опыт Путина как отличного офицера-вербовщика, показавшего в последние годы, что он умеет подыскивать самые разные ключи к европейским политикам.

Касательно собственных прогнозов политического развития России, Ходорковский заметил, что неожиданные события и перемены могут произойти в любой день или, наоборот их придется ждать годами. Оппозиция в лице Навального, Гудкова, Яшина и других, делает огромную работу по укреплению гражданского общества в стране. Однако, считает он, если перемены затянутся, им на смену моет прийти новое поколение, которое, снова цитата, «мы уже видим на горизонте».

Не заметить появление Ходорковского на кинофестивале будет невозможно, замечает журналист итальянского издания, поскольку он, некогда влиятельнейший олигарх и сегодня символ несогласия (с политикой российского руководства) – главный герой одного из самых ожидаемых там фильмов, «Гражданин Х.». В нем бизнесмен изображен убежденным борцом, пишет Коррьере дела сера, что сам герой картины считает главным качеством человека и поэтому, цитата, «счастлив, что режиссер именно так о нем отзывается».

Ходорковский подчеркнул, что российский президент в последнее время все чаще использует одностороннюю информацию, что позволяет его окружению проще, чем раньше манипулировать им в собственных интересах.