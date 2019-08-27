Россия должна выплатить почти 35 тысяч евро родственникам Сергея Магнитского
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу спустя почти 10 лет после смерти аудитора инвестфонда Hermitage Capital.
Сразу несколько статей европейской конвенции нарушила Россия. Право на жизнь, запрещение пыток в части условия содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства, говорится в решении Страсбургского суда. Нарушена статья право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, российские власти не обеспечили эффективного расследования причин смерти Сергея Магнитского. В СИЗО ему не оказали необходимую помощь, что привело к гибели. Решение приняли единогласно, поддержал его и судья от России. Вдова и мама погибшего в заключении аудитора Hermitage Capital получат 34 тысячи евро на двоих. При этом суд в Страсбурге не признал нарушением сам факт ареста Магнитского по подозрению в уходе от налогов. ЕСПЧ решил, что у российских властей для этого были основания, а расследование дела началось до того как Магнитский обвинил российских налоговиков и силовиков в хищении 5 миллиардов рублей из бюджета. Коллега погибшего в СИЗО аудитора Джемисон Файерстоун сказал «Эху», что удовлетворён решением европейского суда.
Адвокат семьи Магнитских Дмитрий Харитонов сказал, что решение в целом его устраивает, но он не согласен с выводом суда о том, что у российских властей были основания подозревать аудитора инвестфонда. «Магнитского арестовали необоснованно», — утверждает адвокат. Напомню Магнитский провел почти год в СИЗО «Бутырка», там ему стало намного хуже, в ноябре 2009го его перевезли в «Матросскую тишину», где в больнице изолятора Магнитский умер. Решение ЕСПЧ не предполагает возможности пересмотра приговоров, связанных с этим делом, заключил Харитонов. Три месяца есть у российского Минюста на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ. Будет ли ведомство это делать пока не известно.
Магнитский подал жалобу в Страсбургский суд от своего имени в июле 2009го года, за 4 месяца до смерти. Его вдова присоединилась спустя почти год, а позже жалобу поддержала мама аудитора Hermitage Capital.
Справедливость претензий к Российской Федерации в связи с делом Магнитского не вызывает сомнений у журналиста Николая Сванидзе.
Историю с делом Магнитского не стоит рассматривать, как политическую, считает член думского комитета по международным делам Антон Морозов.
По словам Морозова, в данном случае нужно руководствоваться как международными, так и российскими законами.