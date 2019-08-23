СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова

Речь идёт о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, Абызов занимался бизнесом лично через доверенных лиц в 2018 году в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства. Адвокат Александр Аснис сказал «Эху», что будет обжаловать решение следствия.



Напомним, Абызова обвиняют также в мошенничестве и создании преступного сообщества. Он свою вину не признаёт.

Новое уголовное в отношении Михаила Абызова завели для того, чтобы бывший министр по вопросам Открытого правительства наконец поделился имеющимися у него деньгами и активами. Такое мнение в нашем эфире высказал экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Сергея Алексашенко, Михаил Абызов сам это прекрасно понимает, но сдаваться пока не хочет.