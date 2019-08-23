Левада Центр: Подавляющее большинство жителей Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона

Подавляющее большинство жителей Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона, утверждают в Левада Центре. Такого мнения придерживаются самые разные люди вне зависимости от социального положения, рассказала «Эху» социолог Оксана Гребень.

Гребень добавила, что четверть опрошенных выразили готовность участвовать в несогласованных акция против строительства полигона.