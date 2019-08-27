Минимальные пенсии в Москве увеличатся

С 1 сентября повышение составит 2 тысячи рублей в месяц.

Городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров составит 19,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал в твиттере, что доплаты к пенсиям получат 1 миллион 600 тысяч москвичей, причем 44 тысячи из них — впервые. Согласно постановлению столичного правительства, перерасчет будет сделан в автоматическом режиме. Увеличенные выплаты пенсионеры получат по обычному графику в первой декаде сентября.

По закону, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Сейчас это 12

тысяч 115 рублей. Если доходы не дотягивают до этого значения, полагается социальная доплата.

В конце прошлого года Собянин подписал постановление, которое не предусматривало увеличения минимальной пенсии в течение всего нынешнего года, однако в середине августа он заявил, что ресурсы для повышения городских доплат все же есть. Градоначальник объяснил это развитием экономики. По его словам, в столице растут доходы, зарплаты и поступления налога на прибыль.

Предыдущий раз размер минимальной пенсии для неработающих московских пенсионеров пересматривался в начале прошлого года. Он составил 17,5 тысяч рублей.