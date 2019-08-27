В Петербурге женщину, которая инфицирована ВИЧ, хотят лишить родительских прав

Суд начал рассматривать это дело по иску органов опеки.

Ребенок появился на свет в этом году. Его мать, как утверждает прокуратура, категорически отказалась от назначения профилактического лечения ребенку, а также начала кормить его грудью. Грудное кормление – это один из способов передачи вируса. Как пишет газета «Коммерсант», в полиции посчитали, что женщина злоупотребила родительскими правами и возбудили уголовное дело по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». Профилактика этой инфекции во многом связана с поведением человека. Но женщине это толком не объяснили. То есть она неверно поняла, как заражаются ВИЧ, рассказала «Эху» адвокат женщины Ольга Кривонос.

Эксперты отмечают, что около половины женщин, которые инфицированы ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности. По словам представителя движения «Пациентский контроль» Юлии Верещагиной, основной причиной ВИЧ-отрицания является страх и паника. Среди ВИЧ-диссидентов большая доля беременных или недавно родивших.

Суд вынесет решение по этому делу в начале следующего месяца.