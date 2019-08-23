Парламент Татарстана выступил против идеи праздновать свержение татаро-монгольского ига

Соответствующий законопроект в Госдуму ранее направил депутат от Калужской области.

Члены комитета по госстроительству, а также комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана были единодушны – они не поддерживают законопроект, в соответствии с которым 11 ноября может стать всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом пишет газета «Коммерсант». Депутаты рекомендовали парламенту республики направить в Госдуму отрицательный отзыв. Они уверены, что появление такой памятной даты может спровоцировать межнациональный конфликт – разобщит русских и татар. В то же время авторы законопроекта настаивают на том, что это событие является «значительным и памятным в отечественной истории» и должно быть отражено в календаре.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в Госдуму Геннадий Скляр – депутат нижней палаты парламента от Калужской области, на территории которой в 1480 году и происходили военные действия. В результате тех событий, подчеркивается в документе, «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». Установление памятной даты 11 ноября, уверены авторы инициативы, будет «способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории». Федеральное правительство это предложение уже одобрило.

В первом чтении законопроект планируют рассмотреть осенью. Отзывы из регионов Госдума принимает до 2 сентября.

Вопрос исторической памяти всегда очень чувствителен, в таких случаях нужно постараться не довести ситуацию до обострения конфликта. Такое мнение в эфире «Эха» высказал глава информационно-аналитического центра «Политика и безопасность» Игорь Виттель.

Игорь Виттель напомнил, что Россия – это многонациональная страна, и нужно учитывать взгляды всех ее жителей.