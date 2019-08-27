В Арктике нашли пять новых островов

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Северного флота.

Новые острова площадью от 900 до 54 500 кв. м. находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.Они расположены в бухте Визе к западу от острова Северный.

Как сообщает Северный флот, новые острова впервые обнаружила инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир».

Из сообщения следует, что ранее острова были скрыты льдом, но гидрографы прогнозировали появление новых островов еще в ходе экспедиций 2015–2016 гг..