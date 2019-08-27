Алтайский депутат заявил, что звезда 80-х, C.C.Catсh, выступила на юбилее его жены как двоюродная сестра

Алтайский депутат заявил, что одна из самых популярных эстрадных звезд 80-х, C.C.Catсh, выступила на юбилее его жены как двоюродная сестра, — сообщает телеканал РЕН ТВ. По самым скромным подсчетам стоимость такого праздника в пять раз больше, чем годовой доход депутата Владимира Попова и его жены, вместе взятых, — отмечается в сообщении. Телеканал отмечает, что после версии о родственных связях член заксобрания Барнаула предложил еще одно объяснение – он сказал, что эта информация специально была обнародована в целях пиара.

РЕН ТВ отмечает, что это был не самый яркий праздник алтайского депутата. Пару месяцев назад он праздновал свой юбилей, куда пригласил известного шоумена Ивана Урганта. По данным телекомпании, услуги ведущего за вечер стоят около 3,5 миллионов рублей. C.C.Catсh в переводе на рубли выступила за полтора.