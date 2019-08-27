В подмосковном Жуковском открылся международный авиационно-космический салон

В нём участвуют более восьмисот компаний из тридцати трёх стран. Как сообщил один из организаторов Владимир Советкин, мероприятие организовано при тесном сотрудничестве с Китаем.

Главным зарубежным гостем авиасалона стал президент Турции. Как пишут сегодня «Ведомости», для него подготовили как коммерческую, так и политическую программу. На открытии Владимир Путин сказал, что представленная на МАКСе авиатехника, безусловно, может заинтересовать турецких партнёров.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Турции.

Путин и Эрдоган вместе наблюдали за полётами новейших самолётов и вертолётов. На этом фоне Министерство обороны Турции сообщило о начале поставки на авиабазу под Анкарой новых компонентов ракетно-зенитного комплекса С-400. Это уже второй этап поставок.