Против Абызова возбуждено новое уголовное дело – адвокат Аснис

Против бывшего министра Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело без предъявления обвинений. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Александр Аснис.

«Мы полагаем, что данное уголовное дело было возбуждено исключительно с целью давления на Абызова. Потому что к тому обвинению, которое было предъявлено раньше, относящееся к периоду 2011-2014 годов, эти обстоятельства никакого отношения не имеют, усилить обвинение не могут. Равно как и осложнить нам каким-то образом осуществление защиты по этому делу», — сказал он.

Вчера на судебном заседании, по словам А.Асниса, следователь заявил суду, что дополнительный арест на имущество М.Абызова должен быть наложен в связи с тем, что возбуждено еще одно уголовное дело. В Мосгорсуде не отреагировали на этот довод, но удовлетворили жалобу адвокатов в отношении ряда объектов.

«Мы будем защищаться от этого необоснованного обвинения, и обжалуем незаконность возбуждения уголовного дела. Обвинений, подчеркну, на сегодняшний день ему не предъявлено – он является подозреваемым по данному делу», — сказал А.Анис.

Экс-министра задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.