Украинские СМИ: Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра

Президент Украины собирается предложить на этот пост экономиста Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда».

Подтвердил это и источник РБК, близкий к руководству партии «Слуга народа».

СМИ сообщают, что Владимир Зеленский 27 августа предложит парламенту утвердить Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины.

Украинский парламент проведет свое первое заседание 29го августа, на нем они должны утвердить премьер-министра и новый состав правительства.

Сейчас пост премьера занимает утвержденный еще при Порошенко Владимир Гройсман.