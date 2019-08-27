Украинские СМИ: Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра
Президент Украины собирается предложить на этот пост экономиста Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда».
Подтвердил это и источник РБК, близкий к руководству партии «Слуга народа».
СМИ сообщают, что Владимир Зеленский 27 августа предложит парламенту утвердить Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины.
Украинский парламент проведет свое первое заседание 29го августа, на нем они должны утвердить премьер-министра и новый состав правительства.
Сейчас пост премьера занимает утвержденный еще при Порошенко Владимир Гройсман.