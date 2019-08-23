Джемисон Файерстоун: Решение ЕСПЧ еще раз подчеркнуло доказательство правоты по делу Магницкого

Решение Европейского суда по правам человека о выплате 32 000 евро жене и вдове Сергея Магницкого еще раз подчеркнуло его невиновность в уклонении от уплаты налогов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший коллега убитого Джемисон Файерстоун.

«Если прочитать решение по делу Магницкого, то можно понять, что все обвинения, выдвинутые против него, были несправедливыми. Также как и тот факт, что с ним действительно плохо обращались в СИЗО, и что действия чиновников были несправедливыми. Поэтому этот приговор очень важен, это то, о чем мы говорим очень давно. Подтвердилось то, что нам говорил Сергей с самого начала. Это важнее всего для меня», – сказал он.

Д.Файерстоун добавил, что это может стать поводом для настоящего расследования дела в России. Но это, скорее всего, отметил он, может произойти «при смене власти в стране».

Представителями С.Магницкого в ЕСПЧ выступали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магницкая.

24 ноября 2008 года управляющий партнер аудиторской кампании Firestone Duncan был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а 26 ноября решением суда арестован. После 11 месяцев содержания под стражей в «Бутырке» он умер в палате интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская тишина».