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15:04, 27 августа 2019

На открытом Чемпионате США по теннису продолжаются матчи первого круга

Сегодня в борьбу вступают последние участники US Open.

Первый день в Нью Йорке прошел в штатном режиме. Громких сенсаций зафиксировано не было. Включая и матчи с участием российских спортсменов. Даже неудача Марии Шараповой в игре с Серенной Уильямс была, по правде сказать, предсказуема. Разве что счет мог бы быть не столь неприличным для нашей опытной теннисистки.

Не повезло сор жребием и Анне Блинковой. Сегодня она сразится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Свои первые матчи проведут на US Open Вероника Кудерметова и Наталья Вихлянцева, Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова.
В мужском турнире Андрея Рублева уже на старте ожидает сильный грек Стефанос Циципас. Ну а соперником Карена Хачанова станет Вашек Поспешил из Канады.

Накануне с победы стартовал на американском Мэйджере еще один наш теннисист — Даниил Медведев.



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