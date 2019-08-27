ГИБДД Севастополя отказалась штрафовать президента Путина за езду на мотоцикле без шлема

Глава страны так недавно катался в Крыму с местными чиновниками. Они тоже были без шлемов.

Проезд проходил по участку дороги специально перекрытой для протокольных мероприятий — будь то спортивные или другие состязания или военные парады. Нормы правил дорожного движения на этот случай не распространяются. Так ответили в ГИБДД Севастополя юристу из Владивостока Максиму Чихунову. Он просил полицейских проверить президента России на предмет нарушения ПДД. Это касается поездки Путина на фестиваль байк-движения «Ночные волки». Он около двух недель назад приехал на мероприятие у горы Гасфорта под Севастополем на мотоцикле «Урал». Шлема на президенте не было. Как и на главах администрации Крыма Сергее Аксёнове и Севастополя Михаиле Развозжаеве, ехавших с ним. Закон один для всех, не должно быть «никаких двойных стандартов», отметил в обращении в полицию юрист. Ответ его не устроил, он намерен его оспорить. Чихунов признал, что Путина как президента вряд ли можно привлечь к ответственности, но за нарушение должны ответить сопровождавшие его лица. Штраф за это тысячу рублей.

ГИБДД ранее аналогично комментировало вероятные нарушения правил Владимиром Путиным. В 2010м и 11м годах, будучи главой правительства, он также присоединялся к байкерам в их акциях в Крыму и на Кубани и не пользовался шлемом. В прошлом году Путин проехал по Крымскому мосту за рулём КАМАЗа, президент не был пристёгнут.