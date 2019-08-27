Власти Архангельской области готовы провести дополнительные обследования людей в связи с ЧП на военном полигоне под Северодвинском.

Речь идет о специалистах, которые находились рядом с местом взрыва 8 августа или участвовали в помощи пострадавшим, сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Орлов. По его словам, местные жители могут проверить состояние здоровья в ходе диспансеризации.

В то же время, в пресс-службе обладминистрации отметили, что дополнительные медицинские обследования в селе Нёнокса, неподалеку от которого находится полигон, проводиться не будут.

Медпомощь там оказывается в плановом режиме.

Специальное обследование уже прошли более 110 человек, помогавших в ликвидации последствий ЧП, в том числе 20 медиков.

Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено. Лишь у одного из сотрудников больницы нашли следы радиоактивного вещества, но власти утверждают, что оно могло попасть в организм с едой.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росгидромет признал, что после аварии в пробах обнаружены радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Однако, полные данные о концентрациях вредных веществ не опубликованы.

Утверждается, что сейчас радиационный фон в норме.