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Эксклюзив Эха 14:03, 27 августа 2019

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тысячи евро матери и вдове аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 34 тысячи евро матери и вдове аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Жалобу в Страсбург он подал за несколько месяцев до своей смерти в московском СИЗО. Позже к иску присоединились его родственники.

ЕСПЧ подтвердил, что российские власти допустили многочисленные нарушения в деле в отношении Сергея Магнитского, впоследствии посмертно осужденного по статье об уклонении от уплаты налогов. Суд единогласно постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, запрете на жесткое обращение, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также праве на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. В решении отмечается, что Магнитскому в тюрьме не была оказана необходимая медицинская помощь, что стало причиной его смерти. Расследование в связи с этим проведено не было. Жалобу на нарушение прав Магнитского в связи с его задержанием суд отклонил, при этом подчеркнув, что юриста необоснованно долго держали в СИЗО. Причем содержался он в переполненной камере и подвергался жесткому обращению со стороны надзирателей. В связи с этим матери и вдове Магнитского ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро.

В Hermitage Capital утверждают, что уголовное преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл схему хищения бюджетных средств сотрудниками правоохранительных органов. В 2012 году в США был принят «Закон Магнитского» против россиян, подозреваемых в нарушении прав человека.

Дело Магницкого не стоит рассматривать, как политическое, считает депутат Госдумы член международного комитета Антон Морозов.

В Фонде «Хермитедж Кэпител» уголовное преследование Магницкого связывают с тем, что он раскрыл схему хищения 5 миллиардов рублей из российского бюджета. Основатель Фонда Уильям Браудер назвал решение ЕСПЧ по делу Магницкого победой правосудия. Как сказал Браудер, «оно положило конец лжи, которую распространяли российские власти по поводу того, что случилось с Магницким».

Справедливость претензий к Российской Федерации в связи с делом Магницкого не вызывает сомнений. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал член СПЧ историк Николай Сванидзе.

В Минюсте заявили, что изучают решение ЕСПЧ по делу «Магницкий против России». Решение об обжаловании будет принято в течение трёх месяцев.



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