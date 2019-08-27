Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер зимней Олимпиады, Евгения Медведева будет официально представлять российскую команду на летних Олимпийских играх в Токио. По словам Позднякова, Медведева принимала активное участие в восстановлении ОКР, а также в том, чтобы российские спортсмены, не смотря на сложную ситуацию, отправились на игры в Пхенчхан. Глава ОКР напомнил, как титулованная фигуристка участвовала в заседаниях исполкома Международного олимпийского комитета . Именно блестящее выступление Евгении Медведевой, которая очаровала всех не только своей красотой, результатами, но и знаниями дела, помогло через пять дней восстановить ОКР в правах", — добавил Поздняков

Летние Олимпийские Игры пройдут в японской столице летом следующего года