Пожар на территории Рождественского монастыря в Москве, по предварительным данным, не повредил объекты культуры

Пожар на территории Рождественского монастыря в Москве, который произошел накануне вечером, по предварительным данным, не повредил объекты культурного наследия. Его площадь составила 200 квадратных метров – горели деревянные перекрытия на крыше.

Богородице-Рождественский женский монастырь – один из самых древних в Москве. Здание, где возник пожар, — это небольшая двухэтажная постройка с ярко желтым фасадом и покатой крышей, большую его часть с улицы закрывает высокий кирпичный забор. Если не знать, что здесь вчера бушевал огонь, то и не обратишь внимания. Фасад здания не пострадал. После пожара лишь немного просела кровля, часть металлических листов приобрела оттенок ржавчины. На территории монастыря находится собор Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне проход к нему был оцеплен – сегодня он открыт, храм работает в обычном режиме. При этом пострадавшее здание оцеплено из-за работ по благоустройству территории вокруг. Работы в самом здании сейчас не ведутся. Улица Рождественка, которая вчера была полностью заблокирована пожарными расчетами, сейчас открыта для проезда, как и тротуары, движение пешеходов по которым накануне было перекрыто.

Никто из сестер и сотрудников монастыря не пострадал. Как возник пожар, еще предстоит установить. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание