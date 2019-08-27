Журналистов и родственников фигурантов т. н. «московского дела» не пускают на этажи, где проходят заседания

Журналистов и даже родственников фигурантов так называемого «московского дела» уже второй день не пускают на этажи, где проходят заседания, «в целях обеспечения процесса». Такое объяснение дали в пресс-службе Тверского суда.

О распоряжении председателя суда рассказала Znak.com пресс-секретарь райсуда Светлана Скачкова. В Мосгорсуде комментировать это решение не стали.

Адвокат Сергей Бадамшин назвал этот вопрос «этическим, а не правовым». По его словам, «процессуально председатель суда ничего не нарушает: предварительные заседания закрыты для посещения». При этом он считает, что в этом решении проявляется «синдром вахтера». Юрист напомнил, что «суд — это все-таки не место, куда люди на лавочке пришли посидеть», а государственный орган, куда приходят за госуслугой. Поэтому, отмечает Бадамшин, «государству в лице суда не следовало бы таким образом в очередной раз показывать людям, где их место». Адвокат подчеркивает, что «такой перекос в отношении сложился потому, что государственные служащие перестали воспринимать себя именно «служащими», они стали вести себя, как опричники. А к людям все-таки лицом стоит поворачиваться», — заключил Бадамшин.

Сегодня в Тверском суде приставы перекрыли этаж, где проходят заседания по делу Константина Котова и Кирилла Жукова. Туда не пускают никого, даже адвоката по другому делу. Только тех, у кого есть повестка на слушания.

Аналогичная ситуация произошла накануне тоже в Тверском и еще в Пресненском суде. Там проходили заседания по делам Владислава Синицы и Данилы Беглеца, задержанных после акций протестов за честные выборы.