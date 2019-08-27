ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской Конвенции в связи с делом Сергея Магницкого

Европейски суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской Конвенции в связи с делом юриста Фонда «Хермитедж Кэпител» Сергея Магницкого. В частности, по мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили право Магницкого на жизнь, справедливое правосудие и не обеспечили эффективного расследования причин его смерти. Матери и вдове Магницкого присуждена компенсация в размере 34 тысяч евро.

В Фонде «Хермитедж Кэпител» уголовное преследование Магницкого связывали с тем, что он раскрыл схему хищения 5 миллиардов рублей из российского бюджета. Об этом в эфире телеканала «Дождь» говорил глава Фонда Уильям Браудер.

Сергей Магницкий был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год юрист умер в СИЗО. За время ареста Магницкий и его адвокаты подали более 450 жалоб на плохие условия содержания и отказ в передаче лекарств, сообщает Znak.com.