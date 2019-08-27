Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве

Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве. Соответствующие вакансии появились вчера, 26 августа, — пишут «Открытые медиа». В обязанности сотрудников будет входить обеспечение безопасности во время массовых мероприятий в столице. В частности, бойцам предстоит пресекать массовые беспорядки и погромы, а также подавлять бунты.

Омоновцам предлагают зарплату от 55 до 65 тысяч рублей. опыт работы не требуется.