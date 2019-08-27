Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на групповом этапе Чемпионата Европы

В пяти сетах наша команда уступила волейболисткам Германии.

Уже на старте турнира российские волейболистки испытывали проблемы. Даже в игре с откровенно слабой командой Швейцарии удачные отрезки чередовались с провальными. Мало что изменилось и в игре с крепкими немками. Наставник сборной России Вадим Панков по прежнему не определился с основным связующим. В итоге, и опытная Старцева, и молодая Романова проявляли свои лучшие качества лишь эпизодически. Никуда не делась и проблема с приемом. В итоге россиянки уступили сборной Германии в пяти партиях. Чем заметно осложнили себе борьбу за первое место в группе. Которое, напомню, гарантирует не самого сложного соперника на стадии плей-офф.

Свой следующий матч на Чемипимонате Европы наша команда проведет завтра против волейболисток Испании.