Парламент Татарстана выступил против появления новой памятной даты по случаю свержения монголо-татарского ига

Отрицательное заключение депутаты хотят направить в Госдуму.

Татарские парламентарии воспротивились предложению отмечать 11 ноября день окончания Великого стояния на реке Угре, исторически считается, что оно положило конец монголо-татарскому игу. В тот день в 1480м году после длительного противостояния хан Большой Орды Ахмат решение вернуть страдающие от нехватки провизии и сильного холода войска в поволжские степи. Идею властей Калужской области, на территории которой происходили исторические события, не поддержал комитет по госстроительству, а также образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана. Новая дата разъединит русских и татар и может вызвать межнациональную рознь, приводит позицию парламентариев газета Коммерсант. Члены двух комитетов единогласно выступили против новой даты и рекомендовали спикеру парламента направить в Госдуму отрицательный отзыв. Между тем авторы законопроекта отмечают, что в тот исторический день: «Русь окончательно освободилась от ига ордынских ханов и обрела независимость страны с центром в Москве». Власти Калужской области уверены: принятие законопроекта поможет укрепить патриотическое сознание россиян. Проект закона по информации Коммерсанта получил положительный отзыв правительства России.

Госдума ещё в течение недели будет принимать отзывы из регионов на предложения учредить новую дату. Осенью документ обсудят в первом чтении.