Режиссер Театра Док Жиряков утверждает, что его задержали и избили полицейские, заставили принять неизвестную таблетку

Режиссер Театра Док Алексей Жиряков утверждает, что его задержали и избили полицейские, заставили принять неизвестную таблетку, а потом отвезли в 67-ю больницу.

Фонд Общественный вердикт подал заявление в Следственный комитет, который пока никак не отреагировал, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Яков Ионов.

Он добавил, что Жиряков обратился к адвокатам только через неделю после происшествия.