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12:00, 27 августа 2019

ЕСПЧ удовлетворил несколько жалоб по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского

Европейский суд по правам человека удовлетворил несколько жалоб по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Россию обязали выплатить его представителям 34 тысячи евро.

Россия признана виновной в нарушении ряда пунктов Конвенции по правам человека. Первую жалобу подал в Страсбургский суд еще сам Магнитский. После его смерти в СИЗО в 2009 году разбирательство продолжили его жена и мать. Они считают, что российские власти не оказали медицинскую помощь Магнитскому и ответственны за его смерть. Родственники настаивают, что условия его содержания в следственном изоляторе были ужасающими, он подвергался жестокому обращению со стороны сотрудников СИЗО, справедливого расследования обстоятельств его смерти не проводилось. Кроме того, заявители утверждают, что само уголовное преследование Магнитского было необоснованно, была нарушена презумпция невиновности, а продолжительность его содержания под стражей не соответствовала требованиям разумного срока.
37-летний аудитор фонда Hermitage Capital был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО «Бутырка» он скончался. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью.

В российском Минюст сообщили, что изучают постановление ЕСПЧ, решение об обжаловании будет принято в течение трех месяцев.



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