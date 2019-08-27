Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить представителям Сергея Магнитского 34 тысячи евро

Российская федерация признана виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской Конвенции, в том числе, права на жизнь и справедливое расследование, — сообщает ТАСС.

Магнитский, аудитор фирмы Хэрмитадж Кэпитал, был задержан в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. После 11 месяцев содержания под стражей Магнитский скончался в СИЗО Матросская Тишина.

Компенсацию в 34 тысячи евро получит его вдова и мать.