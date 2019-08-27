Российское общество психиатров отказалось признавать наркотиком антидепрессант «Бупропион»

Российское общество психиатров отказалось признавать наркотиком антидепрессант, из-за которого в отношении нескольких людей началось уголовное преследование. Известно по меньшей мере о двух подобных делах.

««Бупропион» не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления». Он не позволяет потребителям использовать его в качестве стимулятора, и не может быть отнесен к наркотическим средствам – такие выводы, со ссылкой на научные данные, сделали в Российском сообществе психиатров. Свое заключение специалисты подготовили по запросу адвоката, защищающего интересы фигуранта одного из уголовных дел, возбужденных из-за покупки препарата. В документе психиатры подчеркивают, что из-за несовершенства действующего законодательства, производным наркотика можно признать даже обычные легкодоступные средства от мигрени. Один из авторов заключения рассказал газете «Коммерсантъ», что врачи обеспокоены ситуацией с «Бупропионом» и тем, что пациенты, страдающие от депрессии, могут стать фигурантами уголовных дел. Преследование людей, покупавших препарат в интернет-аптеках, началось в этом году. При этом еще несколько лет назад он не только продавался в России, но и был внесен Минздравом в стандарты оказания помощи.

«Бупропион» абсолютно легален во многих странах Запада, где он используется уже более 30 лет. Его назначают в качестве антидепрессанта или средства, помогающего бросить курить.