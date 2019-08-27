Специалисты, находившиеся рядом с военным полигоном под Северодвинском, смогут пройти дополнительное обследование

Специалисты, находившиеся рядом с военным полигоном под Северодвинском, после взрыва 8 августа, смогут пройти дополнительное обследование, — сообщил ТАСС губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его словам, жители области проверят состояние здоровья в ходе диспансеризации.

Сейчас обстановка в Архангельске спокойная, — рассказал в эфире «Эха Москвы» корреспондент Русской службы ВВС Павел Аксенов.

По данным Росгидромета, после ЧП на военном полигоне в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Утверждается, что сейчас радиационный фон в норме.