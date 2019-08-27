Ассоциация Российских банков предложила внести поправки в закон о национальной платежной системе, которые позволят на 30 дней блокировать карты клиентов при подозрительных поступлениях средств. Эта мера направлена, прежде всего, на борьбу с мошенничеством. – рассказал в эфире «Эха Москвы» глава Ассоциации Гарегин Тосунян.

Специалисты также призывают россиян быть бдительными, не сообщать конфиденциальную информацию неизвестным людям по телефону и звонить в банк самому.