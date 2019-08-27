Российская компания АвиаКапиталСервис через суд пытается расторгнуть контракт с американской корпорацией «Боинг» на поставку 35 самолетов Боинг-737-Мах, — сообщает Файнэншл Таймс. Это первый иск от заказчика из-за проблем с безопасностью. В иске говорится, что две катастрофы 737-Мах произошли из-за халатности «Боинг».

Полеты этих самолетов были приостановлены по всему миру после того, как два лайнера разбились в Индонезии и Эфиопии. Погибли 346 человек.