Госсовет Татарстана против появления новой всероссийской памятной даты – дня окончания Великого стояния на реке Угре

Отрицательное заключение будет направлено в Госдуму, — сообщает «Коммерсантъ».

Депутаты и ученые республики считают, что эта памятная дата лишь разъединит русских и татар и может вызвать межнациональную рознь. Некоторые депутаты даже назвали инициативу «очередной глупостью с элементами экстремизма» – отмечает газета.

Предложение объявить 11 ноября новой памятной датой исходит от властей Калужской области.