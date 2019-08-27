Мария Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, разгромно проиграв американке Серене Уильмс.

Противостояния двух некогда первых ракеток мира в Нью Йорке ждали. Увы, сама игра надежд не оправдала. Матч продолжался чуть менее часа. Шарапова ничего не смогла противопоставить Уильямс –младшей, апроиграв оба сета с одинаковым счетом 1-6. Это уже 20-е поражение Марии от Серены. При всего двух победах. Добавлю, что после очередной неудачи Шарапова откатится в мировом рейтинге WTA во вторую сотню.

Не смогла преодолеть стартовый барьер первая на сегодня ракетка страны Дарья Касаткина. Зато идут дальше Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова.

Уверенно вышел во второй круг Даниил Медведев. А вот Евгений Донской завершил выступление на ЮС Опен.

Сегодня на корты выйдут еще несколько представителей России. В том числе, сеянный в Нью-Йорке под 9-м номером Карен Хачанов.