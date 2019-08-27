Мария Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису
Мария Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, разгромно проиграв американке Серене Уильмс.
Противостояния двух некогда первых ракеток мира в Нью Йорке ждали. Увы, сама игра надежд не оправдала. Матч продолжался чуть менее часа. Шарапова ничего не смогла противопоставить Уильямс –младшей, апроиграв оба сета с одинаковым счетом 1-6. Это уже 20-е поражение Марии от Серены. При всего двух победах. Добавлю, что после очередной неудачи Шарапова откатится в мировом рейтинге WTA во вторую сотню.
Не смогла преодолеть стартовый барьер первая на сегодня ракетка страны Дарья Касаткина. Зато идут дальше Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова.
Уверенно вышел во второй круг Даниил Медведев. А вот Евгений Донской завершил выступление на ЮС Опен.
Сегодня на корты выйдут еще несколько представителей России. В том числе, сеянный в Нью-Йорке под 9-м номером Карен Хачанов.