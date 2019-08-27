Американский сенатор сообщил об отказе выдать ему визу для въезда в Россию

В российском посольстве утверждают, что парламентарий и не пытался ее получить.

Сенатор Рон Джонсон «не обращался за визой в наше посольство и не сообщил о своих планах посетить Россию» — эта фраза в заявлении российского диппредставительства, опубликованного в Twitter, выделена жирным шрифтом. В сообщении также отмечается, что обвинения в адрес России со стороны Джонсона беспочвенны: «В своей обычной русофобской манере он искажает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания».

В посольстве также обратили внимание на то, что Россия, напротив, уже давно призывает США снять с законодателей любые ограничения на поездки. Сенатор-республиканец Джонсон планировал приехать в Россию в составе двухпартийной делегации и провести консультации с российскими чиновниками и американскими бизнесменами, но, как сообщает его пресс-служба, российские власти визу ему не дали. В своем заявлении Джонсон обвинил президента России Владимира Путина в аннексии Крыма, развязывании войны на Украине, поддержке режима Башара Асада в Сирии.

В аппарате Джонсона отказ в визе связывают с его законодательными инициативами, направленными на то, чтобы привлечь Россию к ответственности из-за ее внешней и внутренней политики.