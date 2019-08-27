Рост реальных доходов россиян упадёт почти до нуля

Это прогнозируют в министерстве экономического развития. Ведомство ухудшило почти все свои прогнозы до конца следующего года.

Показатель роста доходов россиян в нынешнем году по сравнению с прошлой оценкой Минэкономразвития снизился в десять раз. И теперь составляет 0,1 процента. Наши граждане, таким образом, не станут богаче шестой год подряд. Экономика в следующем году будет расти медленнее, чем предполагалось, рост потребительского кредитования резко замедлится. Сейчас наоборот происходит бум потребительского кредита, он не дает ценам упасть и вынуждает Центробанк держать ставку на повышенном уровне, пояснил глава ведомства Максим Орешкин. В прогнозе министерства как пишет РБК не исключён сценарий внезапной остановки потребкредитования в следующем году. Это грозит спадом экономики, ВВП страны потеряет больше полпроцента. Впрочем, такой сценарий, по мнению Орешкина, маловероятен. Эксперты прогнозируют также снижение роста инвестиций. Президент Владимир Путин вчера сказал, что его беспокоит медленный рост доходов россиян. Глава страны потребовал сделать экономический рост более устойчивым и динамичным.

Счетная палата и Росстат ранее опубликовали отчёты, где также приводились данные о падении реальных доходов россиян. Это связывают с инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат и другими факторами.